Гол Мбаппе помог «ПСЖ» одержать победу над «Сент-Этьеном»

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«Пари Сен-Жермен» одолел «Сент-Этьен» в матче 25-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил на 73-й минуте игры французский нападающий Килиан Мбаппе. Для форварда это 19-й забитый мяч в 18 матчах Лиги 1.

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Таким образом, «ПСЖ» набрал 62 очка и укрепил лидерство в турнирной таблице, в то время как в активе у «Сент-Этьена» 40 очков и пятое место.

Ранее игрок «ПСЖ» Неймар высказался об уровне чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 25-й тур

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен) — «ПСЖ» (Париж) — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Мбаппе, 73