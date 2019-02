Боец ММА сломал ногу о соперника

Французский боец смешанного стиля (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в поединке с британцем Томом Аспиналем в рамках турнира Cage Warrior 101, который прошел в Ливерпуле, сообщает РИА «Новости».

Француз пытался исполнить лоукик, но в результате удара получил повреждение. Судья тут же остановил поединок. Аспиналю присудили победу техническим нокаутом, а травмированного бойца доставили в больницу.

Реклама

Это был девятый бой в карьере Бухишу. Всего у него в активе три поражения и шесть побед.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал поединок между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.



We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h