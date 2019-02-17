Боец ММА сломал ногу о соперника

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Французский боец смешанного стиля (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в поединке с британцем Томом Аспиналем в рамках турнира Cage Warrior 101, который прошел в Ливерпуле, сообщает РИА «Новости».

Француз пытался исполнить лоукик, но в результате удара получил повреждение. Судья тут же остановил поединок. Аспиналю присудили победу техническим нокаутом, а травмированного бойца доставили в больницу.

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Это был девятый бой в карьере Бухишу. Всего у него в активе три поражения и шесть побед.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал поединок между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215.