«Манчестер Юнайтед» намерен продать форварда Лукаку
«Манчестер Юнайтед» хочет продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.
«Манкунианцы» намерены приобрести в команду нового центрального форварда. Деньги от трансфера бельгийского футболиста пойдут на подписание таких игроков, как Мауро Икарди («Интер») или Пауло Дибала («Ювентус»).
Реклама
Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Лукаку у ливерпульского «Эвертона» в 2017 году за €85 млн.
В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии в 23 матчах, в которых оформил восемь голов.
Ранее принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить «Манчестер Юнайтед».