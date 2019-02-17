«Манчестер Юнайтед» намерен продать форварда Лукаку

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«Манчестер Юнайтед» хочет продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.

«Манкунианцы» намерены приобрести в команду нового центрального форварда. Деньги от трансфера бельгийского футболиста пойдут на подписание таких игроков, как Мауро Икарди («Интер») или Пауло Дибала («Ювентус»).

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Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Лукаку у ливерпульского «Эвертона» в 2017 году за €85 млн.

В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии в 23 матчах, в которых оформил восемь голов.

Ранее принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить «Манчестер Юнайтед».