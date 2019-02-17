Дом хавбека «Барселоны» обокрали во время матча клуба с «Вальядолидом»

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Дом полузащитника каталонской «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга ограбили, сообщает Mundo Deportivo.

Это случилось во время того, как ганский футболист находился на матче против «Вальядолида» (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Источник утверждает, что сумма ущерба оценивается в €300 тыс.

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Примечательно, что встреча с «Вальядолидом» являлась для Боатенга дебютной в составе сине-гранатовых в Ла Лиге. А первой игрой за «Барселону» для хавбека стал матч 23 января против «Севильи» в рамках 1/4 Кубка Испании.

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