Дом хавбека «Барселоны» обокрали во время матча клуба с «Вальядолидом»
Дом полузащитника каталонской «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга ограбили, сообщает Mundo Deportivo.
Это случилось во время того, как ганский футболист находился на матче против «Вальядолида» (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Источник утверждает, что сумма ущерба оценивается в €300 тыс.
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Примечательно, что встреча с «Вальядолидом» являлась для Боатенга дебютной в составе сине-гранатовых в Ла Лиге. А первой игрой за «Барселону» для хавбека стал матч 23 января против «Севильи» в рамках 1/4 Кубка Испании.