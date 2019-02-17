«Монако» и «Ниццу» оштрафовали за подписание игроков моложе 15 лет
«Монако» и «Ницца» будут наказаны руководством чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
По информации L'Equipe, клубам выпишут штрафы в связи с обвинениями в подписании контрактов с футболистами моложе 15 лет.
Команды получили денежное взыскание в размере €15 тыс.
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Управление Лиги 1 также начало свое расследование под руководством эксперта по спортивному праву Давида Жакото по поводу рекрутинга юных игроков. Отчет по данным нарушения представят в июне 2019 года.
Ранее главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил предстоящие матчи «Монако» с войной.