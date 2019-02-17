Команда Минакова может подать протест на результат боя с Конго

<img src="//img.gazeta.ru/files3/961/10705961/YvAk7LOWdSY-pic905-895x505-50563.jpg">

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Виталия Минакова Ризван Магомедов заявил, что команда может подать протест на решение судей в бою с французом Чейком Конго в рамках турнира Bellator 216, передает ТАСС.

По результатам трех раундов победу присудили Конго (30-27, 29-28, 29-28).

Реклама

«Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это», — поделился мнением Магомедов.

Поражение россиянина стало для него первым в карьере. До этого на счету Минакова был 21 выигранный поединок, 12 из которых нокаутом. В активе у Конго 30 побед (14 нокаутом) при десяти проигрышах.

Ранее российскому бойцу ММА опять попали в пах во время поединка в рамках турнира Bellator.