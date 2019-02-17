Шат-аут Василевского и два очка Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Монреаль»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Нациоанльной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тампы», для которой эта победа стала пятой подряд. Все три шайбы хоккеисты забросили в третьем периоде.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набрал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Стоит отметить, что для форварда эта шайба стала 50-й в карьере, которую он забросил в большинстве.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 20 бросков. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился.
Ранее два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Колорадо».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)