«Монако» с Головиным в составе обыграл «Нант»
«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась с минимальным счетом (1:0) в пользу «Монако». Единственный мяч в этой встрече забил Желсон Мартинш.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но на 83-й минуте покинул поле , потому что был заменен на Жоржа-Кевина Н'Куду.
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«Монако» благодаря набранным очкам сумел обойти «Амьен» и «Дижон» и вышел на 16-е место в таблице чемпионата Франции, покинув зону вылета.
Ранее сообщалось, что Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Нанта».
Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур
«Монако» — «Нант» — 1:0
Гол: 1: 0 — Мартинш, 13.