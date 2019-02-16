Тарасенко: «Сент-Луис» хочет попасть в плей-офф
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от предстоящих матчей своей команды, передает «Советский спорт».
«Сейчас важное время года. Лидеры и все остальные должны проявить себя. Мы хотим попасть в плей-офф. Ради этого и играем», — приводит слова спортсмена официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Тарасенко также рассказал об атмосфере в команде.
«Атмосфера невероятная. Я горд тем, что сейчас здесь нахожусь. Мы наслаждаемся проведенным вместе временем. Я всегда так говорю, но сейчас это правда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Тарасенко установил личный рекорд результативной серии в НХЛ.