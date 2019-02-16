ЦСКА и «Локомотив» хотят арендовать хавбека «Ромы» Чорича

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Московские ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к полузащитнику итальянской «Ромы» Анте Чоричу, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercatonews.com, столичные клубы намерены взять в аренду хорватского футболиста. Напомним, что трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

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Отмечается, что срок аренды может составить полтора года

«Рома» хочет, чтобы хавбек перешел в команду Серии А, а не Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем сезоне спортсмен провел на поле всего 45 минут.

Ранее казанский «Рубин» убрал из заявки на сезон иранского нападающего Сердара Азмуна.