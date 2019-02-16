Тренер Харитонова рассказал о состоянии бойца после удара в пах

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Тренер Руслан Кривуша рассказал о состоянии бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова после поединка с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215, передает Sport24.

Наставник отметил, что россиянин уже идет на поправку.

«Пока ничего неизвестно. Собирался поехать в больницу, но пустили только представителя, который на связи с Bellator. Удар был сильный, Сергей, когда согнул ноги, не мог их разогнуть. Вроде, ему немного лучше, отпустило по болевым ощущениям. Но еще ждем информацию», — сказал Кривуша в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.

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Напомним, что данный бой признали не состоявшимся из-за неудачного удара Митриона, который попал сопернику в пах. Харитонов был доставлен в больницу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Харитонова осудили за «нытье» во время боя с Митрионом.