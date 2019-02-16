Панарина хотят подписать четыре клуба НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/584/11610584/904014608_slide-pic905-895x505-2464.jpg">

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Арметий Панарин попал в сферу интересов четырех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Собеседник назвал команды, которые, по его мнению, рассматривают нападающего.

Реклама

«Я считаю, что на Панарина есть четыре главных претендента. Это «Виннипег Джетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз». Я не удивлюсь, если и «Даллас» окажется в игре», — поделился мнением Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 590 Toronto.

Панарин в нынешнем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 64 матча, в которых оформил 22 гола и исполнил 42 результативные передачи.

Ранее «Каролина» со Свечниковым обыграла «Эдмонтон».