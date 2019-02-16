Председатель НОК Японии может уйти в отставку из-за обвинения в коррупции
Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда может столкнуться с призывами уйти в отставку, сообащет «Советский спорт».
Французские следственные органы обвиняют председателя в коррупции. Согласно обвинению, Токио получил право стать столицей Олимпийских игр в 2013 году с помощью тайных банковских операций, проводимых Такэдой.
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Сам председатель НОК Японии категорически отверг эти обвинения, назвав их немыслимыми.
Выборы руководящего состава в НОК состоятся летом этого года. Такэда, скорее всего, потеряет пост председателя.
Ранее основатель академии «Атлетико» признался в домогательствах к юным игрокам.