Белорусские футболисты перестанут считаться в России легионерами

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России, передает «Советский спорт».

Заявление было сделано на встрече президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко

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«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.

Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза.», — цитирует Колобкова «БелТА».

Нововведение начнет действовать со следующего сезона.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» и экс-игрок московского «Спартака» Александр Самедов высказался относительно увольнения бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.