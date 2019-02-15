Загитова поздравила свою «любимую» с днем рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поздравила свою собаку с днем рождения, передает «Советский спорт».
«Масару сегодня один годик! С днем рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение! Будь здоровой и послушной», — написала Загитова в инстаграме.
Собаку породы акита-ину подарили спортсменке после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Подарок Загитовой вручил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее фигуристка рассказала трогательную историю о своем японском щенке.
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���� Масару сегодня 1 годик ��!!! С Днём Рождения, моя любимая ��! Моя радость, поддержка и вдохновение!!! Будь здоровой и послушной ������ ����今日、マサルが1歳の誕生日をむかえました�� 私の愛犬、誕生日おめでとう！��あなたがいてくれて私は本当に幸せで、あなたは私の支えであり、私を鼓舞してくれる存在です！これからも素直で元気に過ごしてくれることを祈っています������ ���� Masaru is celebrating her 1st year today !!! Happy Birthday, my lovely dog! �� You are my happiness, support and inspiration! Wish you to be healthy and obedient ������ #масару #акитаину #акита #собака #люблю #япония #masaru #マサル #秋田犬 #日本 # 愛してる #akitas # japan #puppy #mylove