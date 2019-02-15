Загитова поздравила свою «любимую» с днем рождения

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поздравила свою собаку с днем рождения, передает «Советский спорт».

«Масару сегодня один годик! С днем рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение! Будь здоровой и послушной», — написала Загитова в инстаграме.

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Собаку породы акита-ину подарили спортсменке после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Подарок Загитовой вручил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее фигуристка рассказала трогательную историю о своем японском щенке.