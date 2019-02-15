Мейвезер летом проведет показательный бой в Японии

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что в 2019 году собирается провести четыре-пять показательных боя.

Первый из них пройдет в июле в Японии, в рамках этого мероприятия он выйдет на трехраундовый показательный поединок с японским боксером. За этот бой он получит $10 млн. Также в 2019-м Мейвезер планирует провести несколько выставочных поединков. Спортсмен отметил, что его общий гонорар за все бои составит $ 80 млн.

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«Они позвонили мне, я получил еще одно предложение из Японии. В июле примерно за $10 млн, три раунда. По тем же правилам, все всегда по моим правилам. Это японский боксер, бывший боксер, насколько я услышал при сегодняшнем звонке. В этом году у меня будет около четырех или пяти показательных боев. В этом году я заработаю около $80 млн», — сказал Мейвезер TMZ.

Напомним, что 31 декабря прошлого года Флойд провел в Японии выставочный матч с японским кикбоксером Теншином Насукавой. Мейвезер победил его в рамках турнира Rizin 14, отправив японца в нокаут уже через две минуты после начала боя. Предварительно американец трижды уронил своего соперника на ринг. После этого рефери остановил встречу. За этот матч Флойд получил гонорар в $ 9 млн.

Ранее Мейвезер пришел в шоу комика Кевина Харта и дал интервью, сидя в ванной с ледяной водой.