Бывший боец ММА избил чиновника департамента образования Москвы

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Грабители напали на сотрудника департамента образования Москвы Илью Гуськова и нанесли ему закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Советский спорт».

Одним из нападавших оказался бывший боец MMA, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Момент атаки был зафиксировал камерами видео наблюдения.

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«Я ничего не взял. Хотел взять, но не получилось», — приводит слова 27-летнего спортсмена Вести.Ru.

Отмечается, что на Гуськова напали около семи часов утра 11 февраля во 2-ом Балтийском переулке. В это время пострадавший — заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы приехал на работу. Чиновника атаковали сразу после его выхода из машины: молодой человек нокаутировал Гуськова одним ударом. После этого он вместе с приятелем попытался найти его кошелек.

Однако за Гуськова попробовал вступиться 54-летний охранник, в результате чего также оказался пострадавшим: грабители нанесли ему несколько ударов. После этого они еще раз попробовали найти кошелек в карманах чиновника, но ничего отыскать не смогли.

Оба мужчины были доставлены в больницу, у каждого из них была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. Экс-бойца MMA задержали 12 февраля.

На допросе он утверждал, что был один, а на грабеж пошел, поскольку за три месяца пребывания в Москве так и не нашел работу. По статье «Разбой» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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