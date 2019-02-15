Песков рассказал о самочувствии Путина после тренировки по дзюдо

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства фактически не травмировал палец во время тренировки по дзюдо.

Также Песков заверил, что Путин прекрасно себя чувствует.

«Чувствует прекрасно. Чувствует прекрасно, и сейчас он собирается на встречу с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь добавил, что, возможно, у президента был просто ушиб.

«Просто во время одного из захватов немного ударил палец, то ли это был ушиб. Но это обычная травма, ничего здесь страшного, это как таковая не травма просто. Спорт есть спорт», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Напомним, что 14 февраля Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи и во время спарринга повредил палец.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по итогам тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Ранее сообщалось, что Путин повредил палец руки во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановы.