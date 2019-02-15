Суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства активистки

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Шевченковский суд Киева вынес решение об аресте на 17 суток главы Херсонского областного совета, вице-президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Общественный».

По данным источника, Мангеру по ходатайству обвинения назначили меру пресечения в виде взятия под стражу на 17 суток с правом внесения залога в 2,5 млн гривен.

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Адвокаты обвиняемого заявили, что собираются обжаловать данное решение суда.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца девушка скончалась. Этот уголовный процесс стал одним из самых резонансных на Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Ранее сообщалось, что в отношении футболиста было возбуждено пять уголовных дел по факту избиения жены.