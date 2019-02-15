Четыре очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» разгромить «Даллас»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Тампы».
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой игре набрал четыре очка: на его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Стоит отметить, что только за последние три матча Кучеров набрал 11 очков.
Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шат-аут.
Ранее 24 сэйва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
1:0 — Стэмкос (Палат, Кучеров), 07:19;
2:0 — Сергачев (Кучеров, Пойнт), 12:39;
3:0 — Джонсон (Стэмкос, Палат), 12:53;
4:0 — Кучеров (Киллорн, Чирелли), 14:40;
5:0 — Киллорн (Строльман, Макдона), 28:23;
6:0 — Стэмкос (Кучеров, Пойнт), 36:28.