Четыре очка Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Тампы».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой игре набрал четыре очка: на его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Стоит отметить, что только за последние три матча Кучеров набрал 11 очков.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Стэмкос (Палат, Кучеров), 07:19;

2:0 — Сергачев (Кучеров, Пойнт), 12:39;

3:0 — Джонсон (Стэмкос, Палат), 12:53;

4:0 — Кучеров (Киллорн, Чирелли), 14:40;

5:0 — Киллорн (Строльман, Макдона), 28:23;

6:0 — Стэмкос (Кучеров, Пойнт), 36:28.