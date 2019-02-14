Мамаев посвятил матч в «Бутырке» своей супруге

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Павел Мамаев после матча в СИЗО выразил благодарность руководству Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) за поддержку и организацию встречи, а также заявил, что он посвящает эту игру своей супруге Алане.

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», – цитирует футболиста «СЭ», передавая его слова, которые он сказал в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО.

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Общаться с журналистами футболисту запретили.

Отметим, что Мамаев забил семь мячей в футбольном матче в СИЗО. Команды были составлены из заключенных и были поделены на «оранжевых» и «зеленых». Мамаев по одному тайму сыграл в каждой из команд, и забил за обе. «Оранжевые» обыграли «зеленых» со счетом 8:7.

Отметим, что еще один футболист, заключенный под стражу — нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не смог принять участие в игре из-за травмы колена.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе им арест продлили до 8 апреля. Футболистов обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова сообщила, что Мосгорсуд 25 февраля проверит законность продления срока ареста футболистам Мамаевау, Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.