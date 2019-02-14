15-летний футболист умер во время матча с друзьями
Пятнадцатилетний футболист Мохамед Саван вчера скончался во Франции после того, как у него произошла остановка сердца во время матча, сообщает официальный твиттер клуба «Реймс», за юношеские команды которого выступал игрок.
У футболиста произошла остановка сердца.
«Мы очень сильно шокированы произошедшим. Бывший игрок наших юношеских команд Мохамед Саван умер вчера во время матча с друзьями. Мы все потрясены этой трагедией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» написал длинный текст с воспоминаниями в честь Эрика Харрисона, который скончался вчера на 82-м году жизни. Он долгое время возглавлял юношескую команду «МЮ».
Также сообщалось, что 13 февраля в 75 лет скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий.
⚫ Le SDR profondément sous le choc. Passé par les U14 et U15 du club avant de rejoindre cet été le Cormontreuil FC, Mohamed Savane s'est éteint hier, lors d'un match entre amis. Le SDR est tourné vers sa famille, ses proches et tout le football rémois, secoués par ce drame. ��⚫ pic.twitter.com/Uxe2iggMXi— Stade de Reims (@StadeDeReims) 14 февраля 2019 г.