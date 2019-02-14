15-летний футболист умер во время матча с друзьями

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Пятнадцатилетний футболист Мохамед Саван вчера скончался во Франции после того, как у него произошла остановка сердца во время матча, сообщает официальный твиттер клуба «Реймс», за юношеские команды которого выступал игрок.

У футболиста произошла остановка сердца.

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«Мы очень сильно шокированы произошедшим. Бывший игрок наших юношеских команд Мохамед Саван умер вчера во время матча с друзьями. Мы все потрясены этой трагедией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» написал длинный текст с воспоминаниями в честь Эрика Харрисона, который скончался вчера на 82-м году жизни. Он долгое время возглавлял юношескую команду «МЮ».

Также сообщалось, что 13 февраля в 75 лет скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий.