Головин начнет тренироваться в общей группе 14 февраля

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Полузащитник «Монако» Александр Головин 14 февраля впервые после травмы должен начать тренироваться в общей группе, сообщает Sport24.

Напомним, Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2) и был вынужден покинуть поле. После встречи главный тренер французского клуба заявил, что Головин может пропустить около двух-трех недель. Однако позже выяснилось, что его восстановление займет всего несколько дней. У игрока «монегасков» диагностировали ушиб голеностопа.

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Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

16 февраля «Монако» встретится с «Нантом» в чемпионате Франции. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре российского полузащитника Александра Головина, который выступает в «Монако».