Стала известна дата проверки законности ареста Кокорина и Мамаева

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Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова сообщила, что Мосгорсуд 25 февраля проверит законность продления срока ареста футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву, Кокориным, Протасовицкому, состоится 25.02.19 в 15.15 в Московском городском суде. Апелляционные жалобы поступили в защиту всех четверых обвиняемых», — цитируют Скачкову РИА «Новости».

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Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе им арест продлили до 8 апреля. Футболистов обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, каков будет формат футбольного матча в СИЗО «Бутырка», в котором примет участие его клиент.