«ПСЖ» лишился третьего игрока перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье не примет участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт».
По информации RMC, бельгиец получил сотрясение мозга во встрече 24-го тура чемпионата Франции «Бордо» (1:0). Отмечается, что игрок пропустит неделю.
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Также в первой игре плей-офф Лиги чемпионов не примут участие нападающие Неймар и Эдинсон Кавани.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пройдет 12 февраля. Начало встречи — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что на матчи Лиги чемпионов впервые назначены видеоассистенты.