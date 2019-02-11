«ПСЖ» лишился третьего игрока перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

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Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье не примет участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт».

По информации RMC, бельгиец получил сотрясение мозга во встрече 24-го тура чемпионата Франции «Бордо» (1:0). Отмечается, что игрок пропустит неделю.

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Также в первой игре плей-офф Лиги чемпионов не примут участие нападающие Неймар и Эдинсон Кавани.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пройдет 12 февраля. Начало встречи — 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что на матчи Лиги чемпионов впервые назначены видеоассистенты.