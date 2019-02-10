Отец игрока «Дмитрова» рассказал, почему выстрелил в потерпевшего

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Отец игрока «Дмитрова» Михаил Кузнецов рассказал, почему у него возник конфликт с другим отцом ребенка во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения, в котором играла команда его сына и «Северная звезда».

Кузнецов отметил, что он хочет принести всем глубочайшие извинения.

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«Для начала хочу принести глубочайшие извинения. Руководству и работникам клуба «Северная звезда», всем детям и родителям, в том числе тем, кто находился рядом во время вчерашнего инцидента. Самое главное – этот досадный эпизод возник из-за моих личных проблем, которые не имеют даже косвенного отношения к хоккейным делам», — сказал Кузнецов.

По словам стрелявшего Кузнецова, он сорвался на потерпевшего из-за угроз в сторону его семьи.

«Люди угрожали моей жизни и спровоцировали срыв. Первая драка возникла в ледовом дворце. В тот момент матч нашей команды «Дмитров» 2008 года еще не начался, играли младшие хоккеисты. Второй конфликт произошел на улице рядом с ареной Спортивной школы №2. Далее все случилось очень быстро, но в памяти запечатлелось расплывчато. Меня только что отпустили из ОВД. Я плохо себя чувствую», — цитирует Кузнецова «СЭ».

Напомним, что возле ледовой площадки между двумя родителями во время матча произошел конфликт, который продолжился в буфете. Во время выяснения отношений Кузнецов достал травматический пистолет и выстрелил в голову обидчику. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Стрелявший сдался полиции.

Стрелявшему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что пострадавший во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров» покинул одну из клиник на северо-востоке Москвы.