«Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей в ворота «Челси» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» на своем поле в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) разгромил лондонский «Челси». Игра завершилась победой хозяев со счетом 6:0, сообщает «Советский спорт».

Один гол на своей счет записал Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг отметился дублем, а хет-трик в матче оформил нападающий Серхио Агуэро, который забил два гола с игры, а также реализовал пенальти.

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Отметим, что двум результативными передачами в матче отметился бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. Он вышел на поле в стартовом составе «Сити».

Эта победа позволила манчестерскому клубу догнать лидера чемпионата Англии — «Ливерпуль» по очкам (65), однако у первой команды в таблице есть игра в запасе.

«Челси» с 50 очками в активе идет на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер» — «Челси» (Лондон) — 6:0

Голы: 1:0 — Стерлинг, 4; 2:0 — Агуэро, 13; 3:0 — Агуэро, 19; 4:0 — Гюндоган, 25; 5:0 — Агуэро, 56 (пенальти); 6:0 — Стерлинг, 80;

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на своем поле обыграл «Лестер Сити».