В сети опубликовали видео конфликта со стрельбой на матче детских команд

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В сети опубликовали видео конфликта двух мужчин, который впоследствии завершился стрельбой во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров», cообщает «Советский спорт».

Напомним, что возле ледовой площадки между двумя родителями произошел конфликт, который продолжился в буфете. Во время выяснения отношений один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в голову обидчику. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Стрелявший сдался полиции.

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Стрелявшему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Ранее представители следственного управления Следственного комитета (СК) по Белгородской области рассказали о деталях убийства боксера Александра Костромина.