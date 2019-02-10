Хавбек «Реала» Модрич жестко раскритиковал одноклубника

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич жестко раскритиковал одноклубника Винисиуса Жуниора за ошибку в матче с «Атлетико», передает «Советский спорт».

Жуниор допустил оплошность в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Как информирует Marca, в раздевалке Модрич на повышенных тонах яростно объяснял молодому игроку, как ему стоило повести себя в ситуации, когда он потерял мяч, после чего «Атлетико» сравнял счет.

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За Жуниора вступился даже Карим Бензема, который заявил, что игрок итак уже получил много критики.

Стоит отметить, что матч «Реал» выиграл со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что Бэйл забил сотый мяч за «Реал».