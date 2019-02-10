Украинский форвард может перейти в клуб РПЛ

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Украинский нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

По информации Footboom, российский клуб уже сделал предложение по контракту. При этом, права на Кулача принадлежат донецкому «Шахтеру».

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Также источник информирует, что форвард отказался от перехода в «Александрию», потому что его не устроили условия личного соглашения.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей в национальном чемпионате, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Из «Шахтера» в Россию в это зимнее трансферное окно перебрался также защитник Ярослав Ракицкий.

Ранее наставник киевского «Динамо» рассказал о беспокоящих его вещах.