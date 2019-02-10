Для Макгрегора было бы честью подраться с Силвой

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о бойце Андерсоне Силве, передает «Советский спорт».

В ночь на 10 февраля Силва в поединке на турнире UFC 234 проиграл Исраэлю Адесанье, чью победу судьи признали единогласно.

«Андерсон — виртуозный мастер боевых искусств. Такой стиль боя вырабатывается только за счет многих лет боев и опыта. Феноменальное выступление. Изобретательный ветеран, очень его уважаю. Было бы честью провести бой с ним», — написал Макгрегор в твиттере.

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Стоит отметить, что Силва также высказывал желание подраться с ирландцем.

Ранее сообщалось, что Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234.