Для Макгрегора было бы честью подраться с Силвой
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о бойце Андерсоне Силве, передает «Советский спорт».
В ночь на 10 февраля Силва в поединке на турнире UFC 234 проиграл Исраэлю Адесанье, чью победу судьи признали единогласно.
«Андерсон — виртуозный мастер боевых искусств. Такой стиль боя вырабатывается только за счет многих лет боев и опыта. Феноменальное выступление. Изобретательный ветеран, очень его уважаю. Было бы честью провести бой с ним», — написал Макгрегор в твиттере.
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Стоит отметить, что Силва также высказывал желание подраться с ирландцем.
Ранее сообщалось, что Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234.