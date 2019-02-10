Японский фигурист установил мировой рекорд в произвольной программе

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Японский фигурист Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе, сообщает ТАСС.

Это произошло на турнире четырех континентов в американском Анахайме.

За свою произвольную программу японский спортсмен получил 197,36 балла, что и стало новым мировым рекордом.

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Предыдущее достижение, принадлежавшее другому японцу Юдзуру Ханю, составляло 190,43 балла.

Ранее японская фигуристка Рика Кихира высказалась по поводу своего выступления на чемпионате четырех континентов.