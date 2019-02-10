Овечкин подарил юному фанату свою клюшку
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику команды, сообщает «Советский спорт».
На матч с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ) пришел мальчик по имени Зак. С собой у него был плакат , на котором было несколько фото Овечкина с Кубком Стэнли. С помощью этого плаката юный фанат обратился к хоккеисту с просьбой подарить шайбу.
Во время предматчевой разминки Овечкин заметил Зака и решил исполнить его мечту, однако подарил не шайбу, а свою клюшку, чем еще больше обрадовал ребенка.
«Ови просто дал ребенку клюшку во время разминки. Я в 10-ти футах от нее, она заставляет мое сердце биться чаще», — поделилась одна из болельщиц «Вашингтона».
Ранее сообщалось, что гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой».