Овечкин оценил свой рекорд по очкам в НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем детстве, передает «Советский спорт».

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился воспоминания об игре в хоккей в юном возрасте.

«Вообще, я люблю все виды спорта. И футбол, потому что когда ты растешь во дворе, во что играть? В салки, догонялки, футбол, баскетбол и теннис. Но хоккей мне сразу лег на душу. Было тяжело. У родителей особо не было времени возить меня на тренировки, но как-то справлялись. Играли и в подъездах, и в квартирах. Хоккей у нас был на первом месте. Кто-то представлял себя вратарем, кто-то – нападающим, кто-то – защитником. Постепенно любовь переросла в дальнейшее развитие. В 15–16 лет начинаешь понимать, что надо либо дальше заниматься спортом, либо идти учиться, искать другую работу», — подчеркнул Овечкин.

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Также оценил свой рекорд по очкам в НХЛ среди российских игроков.

«Конечно, это одно из самых важных моих достижений. Было тяжело, это заняло много времени, были разные испытания, трудности. И в команде, и в жизни. Когда ты «номер один» за всю историю – это одно из самых значимых достижений. Это очень прилично», — приводит слова Овечкина русскоязычная пресс-служба НХЛ.

Игрок столичной команды набрал 1180-е очко в карьере.

Ранее нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился воспоминаниями о свой бывшем клубе «Чикаго Блэкхоукс».