«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

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«Ливерпуль» нанес разгромное поражение «Борнмуту» в матче 26-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане, Жоржиньо Вейналдум и Мохамед Салах.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 туров «Ливерпуль» набрал 65 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обогнав «Манчестер Сити» (62). «Борнмут» (33) располагается на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Борнмут» (Борнмут) — 3:0

Голы: 1:0 — Мане, 24; 2:0 — Вейналдум, 43; 3:0 — Салах, 48.