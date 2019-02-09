Фигуристка Кихира стала победительницей чемпионата четырех континентов

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Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей чемпионата четырех континентов в американском Анахайме, сообщает «Советский спорт».

По итогам произвольной программы первое место заняла Кихира с результатом 153,14. Второй стала ее соотечественница Маи Михара (141,97). Третье место заняла воспитанница известного российского тренера Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева (139,37).

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По итогам двух программ чемпионкой соревнований стала Кихира (221,99). Представительница Казахстана Турсынбаева стала второй (207,56), а Михира заняла третье место (207,12).

Ранее сообщалось, что Турсынбаева стала шестой в короткой программе на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат 4-х континентов. Анахайм (США)

Женщины. Итоговое положение

1. Рика Кихира (Япония) — 221,99;

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 207,56;

3. Маи Михара (Япония) — 207,12;