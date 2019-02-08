ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Московский ЦСКА переиграл мадридский «Реал» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 82:78 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Нандо де Коло, набравший 21 очко.
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У гостей 20 баллов на счету Энтони Рэндольфа.
Ранее форвард ЦСКА поделился ожиданиями от матча Евролиги против «Реала».
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
ЦСКА (Москва, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17)