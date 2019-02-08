Защита Мамаева обжаловала решение суда о продлении ареста

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что защита футболиста обжаловала решение суда о продлении ареста до 8 апреля.

«В постановлении суда и следствия отсутствует обоснование о невозможности альтернативной меры пресечения с учетом существенных изменений как следственной ситуации по делу, так и основания, которое ранее учитывалось судами при избрании и продлении меры пресечения», — цитирует Бушманова «РИА Новости».

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Тверской суд Москвы продлил арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Они проведут в СИЗО как минимум полгода.

Ранее сообщалось, что жалобу на арест Кокорина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подадут в приоритетном порядке.