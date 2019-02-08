ФИФА пригрозила «Кардиффу» санкциями из-за Салы

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Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на английский «Кардифф Сити», если клуб не заплатит «Нанту» за переход нападающего Эмилиано Салы, сообщает «Советский спорт».

Санкции грозят клубу, если до конца следующей недели не будет внесен первый взнос в размере £5 млн из общей суммы £15 млн за трансфер аргентинца, пишет The Times.

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«Нант» запросил у «Кардифф Сити» выплату в размере £15 млн (около €17 млн) за трансфер нападающего. В английском клубе ответили, что выплат не будет, пока не изучат полные данные расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.

Напомним, 21 января Сала вылетел в Уэльс, но позже самолет пропал с радаров. 3 февраля самолет был замечен на морском дне недалеко от Гернси.

Ранее было идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы.