Паралимпийцы из России выступят под своим флагом на ближайших ОИ

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал условное восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР), передает «Советский спорт».

Глава заявил, что в отстранении российской организации уже нет необходимости.

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«В августе 2016 года МПК отстранил ПКР, потому что это было необходимо, соответствовало ситуации, в которой мы оказались, и было важно для чистого спорта. 29 месяцев спустя исполком МПК твердо уверен, что в этом уже нет необходимости, исходя из ситуации, которая сейчас в России. ПРК осуществила 69 условий, которые обеспечивают уверенность МПК в том, что сейчас ПРК является совершенно другой организацией относительно той, что была до Рио-2016», — отметил бразилец.

Также он рассказал, в каких ближайших соревнованиях параолимпийцы смогут принять участие под флагом страны.

«Российские спортсмены являются и будут являться самыми проверяемыми в паралимпийском движении. Российские паралимпийцы смогут принять участие под своим флагом в Играх в Токио и Пекине. Мы опубликуем все критерии для участников 15 марта», — заключил Парсонс.

Напомним, что ПКР был временно отстранен 7 августа 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке с Олимпийским комитетом России (ОКР).