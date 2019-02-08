Тренер «Вашингтона» назвал Кузнецова главным козырем в матчах НХЛ

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал игру нападающего евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш», передает «Советский спорт».

Форвард оформил дубль, в то числе и победный гол, а также исполнил голевую передачу. Завершил встречу россиянин с показателем полезности «+2».

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«Он заряжен скоростью, сфокусирован, и он стал нашим главным козырем в последних матчах. Когда он играет так, у нашей команды огромное преимущество», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» одолел «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3.

Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз».