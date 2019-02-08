«Флорида» обыграла «Питтсбург» благодаря голу Дадонова
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на домашнем льду оказалась сильнее «Питтсбург Пингвинз», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая во Флориде, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов забросил одну шайбу, ставшую для него 19-й в нынешнем сезоне. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин не принимал участия в матче.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Ковальчука.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Флорида) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Дадонов (Мэтисон, Брассар) — 05:22 (5x4);
1:1 — Макканн (Летанг, Дюмулен) — 33:51 (4x5);
2:1 — Севьюр (Барков, Шихан) — 37:32;
2:2 — Петтерссон (Летанг, Гюнцель) — 48:17;
3:2 — Мэтисон (Юбердо, Барков) — 64:14 (3x3).