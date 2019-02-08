Девять камерунских клубов не платят игрокам зарплату более года
Срезу девять футбольных клубов камерунского чемпионата не платят своим игрокам зарплату более одного сезона, сообщает «Советский спорт».
«Ситуация катастрофическая. Мы получили звонки от футболистов, которым нечем кормить детей, и это шокирует. Футболисты без зарплат уязвимы к организации договорных матчей», — сказал президент профсоюза камерунских игроков Жереми Нжитап.
Отмечается, что все команды получают государственную помощь на каждого футболиста своего клуба. Причем выплата является ежемесячной и фиксированной.
По информации Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), задолженности перед игроками есть в 24 командах из 33 в двух профессиональных лигах страны.
Ранее сообщалось, что в составе одного из крымских клубов осталось всего десять футболистов.