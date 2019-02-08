Девять камерунских клубов не платят игрокам зарплату более года

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Срезу девять футбольных клубов камерунского чемпионата не платят своим игрокам зарплату более одного сезона, сообщает «Советский спорт».

«Ситуация катастрофическая. Мы получили звонки от футболистов, которым нечем кормить детей, и это шокирует. Футболисты без зарплат уязвимы к организации договорных матчей», — сказал президент профсоюза камерунских игроков Жереми Нжитап.

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Отмечается, что все команды получают государственную помощь на каждого футболиста своего клуба. Причем выплата является ежемесячной и фиксированной.

По информации Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), задолженности перед игроками есть в 24 командах из 33 в двух профессиональных лигах страны.

Ранее сообщалось, что в составе одного из крымских клубов осталось всего десять футболистов.