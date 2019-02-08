Президент «Барселоны»: однажды Месии завершит карьеру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/115/12048115/RTX6ELQS-pic905-895x505-31530.jpg">

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о зависимости клуба от Лионеля Месии, передает «Советский спорт».

«Знаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить «Барселону» к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность», — приводит слова функционера «Би-би-си».

Реклама

Бартомеу также рассказал о своем будущем в «блаугране».

«Я буду выполнять свои обязанности в «Барселоне» еще два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: «Это наше наследие», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Реала».