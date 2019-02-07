В УЕФА озабочены проявлениями расизма в АПЛ

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен участившимися случаями расизма на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

В матче между «Арсеналом» и » Тоттенхэмом» болельщики кинули с трибун в габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга банан. А во время одной из игр «Манчестер Юнайтед» фанаты расистскими выкриками оскорбляли нападающего Рахима Стерлинга.

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«Я глубоко обеспокоен проблемой, при этом данная проблема существует не только в Англии, но и в Италии. Кроме того, я обеспокоен и заявлениями некоторых политиков, которые только подливают масла в огонь этой сложной проблемы

Не стоит вдаваться в политическую оценку, но в одиночку спортивные органы бороться с расизмом не могут. Госорганы тоже должны играть важную роль в этой борьбе, но давайте смотреть в будущее с оптимизмом», — заявил Чеферин на пресс-конференции по итогам 43-го конгресса организации в Риме.

Ранее сообщалось, что вопрос об отмене правила выездного гола не рассматривался на заседании УЕФА.