В УЕФА озабочены проявлениями расизма в АПЛ
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен участившимися случаями расизма на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».
В матче между «Арсеналом» и » Тоттенхэмом» болельщики кинули с трибун в габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга банан. А во время одной из игр «Манчестер Юнайтед» фанаты расистскими выкриками оскорбляли нападающего Рахима Стерлинга.
«Я глубоко обеспокоен проблемой, при этом данная проблема существует не только в Англии, но и в Италии. Кроме того, я обеспокоен и заявлениями некоторых политиков, которые только подливают масла в огонь этой сложной проблемы
Не стоит вдаваться в политическую оценку, но в одиночку спортивные органы бороться с расизмом не могут. Госорганы тоже должны играть важную роль в этой борьбе, но давайте смотреть в будущее с оптимизмом», — заявил Чеферин на пресс-конференции по итогам 43-го конгресса организации в Риме.
Ранее сообщалось, что вопрос об отмене правила выездного гола не рассматривался на заседании УЕФА.