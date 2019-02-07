Состояние Загитовой назвали депрессивным

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Российская и советская фристайлистка и двукратная призерка Олимпийских игр Елизавета Кожевникова поделилась мнением о состоянии олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России, который прошел в декабре 2018 года в Саранске, Загитова не вошла в тройку призеров, уступив юниоркам. На чемпионате Европы в Минске, подопечная Этери Тутберидзе заняла второе место, проиграв еще одной российской фигуристке Софье Самодуровой.

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«Алине сейчас действительно очень плохо. Это или депрессивное, или субдепрессивное состояние. Избавиться от хронического, зашкаливающего стресса малой кровью невозможно», — заявила Кожевниква.

Ранее Загитова высказалась о своей возможной жизни за границей.