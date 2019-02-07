Экс-защитник сборной Чехии получил тюремный срок

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Бывший защитник сборной Чехии Томаш Ржепка был приговорен к 15-ти месяцам лишения свободы из-за дела о мошенничестве, сообщает «РИА Новости».

По информации Associated Press, футболист взял в аренду дорогой автомобиль класса люкс, а затем продал его. Адвокат 45-летнего Ржепки уже подал апелляцию на решение суда.

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Стоит отметить, что чешский защитник не единожды попадал в неприятные ситуации. В августе 2018 года он на сайте интим-услуг выложил анкету бывшей супруги Владки Эрбовой, приложив к анкете номер телефона женщины и отметив, что она работает в эскорте. Однако шестимесячный тюремный срок был заменен на общественные работы.

Ржепка известен своими выступлениями за такие клубы, как «Вест Хэм» и «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что игроку «Барселоны» грозит более двенадцати лет тюрьмы.