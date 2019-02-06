Сборная России проведет два матча отбора Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

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Сборная России проведет два матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в Саранске и Нижнем Новгороде, сообщает «РИА Новости».

Как отмечается на официальной странице национальной команды в твиттере, 8 июня команда Станислава Черчесова встретится в столице Мордовии с Сан-Марино, а 11 июня примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде.

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В отборочном этапе Евро-2020 сборная России также сыграет с командами Бельгии, Шотландии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что безопасность на Евро-2020 в Петербурге обойдется в 650 млн рублей.