Сборная России проведет два матча отбора Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде
Сборная России проведет два матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в Саранске и Нижнем Новгороде, сообщает «РИА Новости».
Как отмечается на официальной странице национальной команды в твиттере, 8 июня команда Станислава Черчесова встретится в столице Мордовии с Сан-Марино, а 11 июня примет сборную Кипра в Нижнем Новгороде.
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В отборочном этапе Евро-2020 сборная России также сыграет с командами Бельгии, Шотландии и Казахстана.
Ранее сообщалось, что безопасность на Евро-2020 в Петербурге обойдется в 650 млн рублей.