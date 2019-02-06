Защита Мамаева обжалует решение суда

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что защита намерена обжаловать решение Тверского суда продлить срок заключения игроку до 8 апреля.

«Надежда была. Хотели, чтобы суд услышал и принял законное обоснованное решение. Но нас не всегда слышат или делают вид, что не слышат. Разумных доводов было много для отклонения ходатайства и выбора альтернативной меры содержания.

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Со стороны обвинения были только голословные умозаключения, которые ничем не были подтверждены.

Апелляцию подадим. Будем обжаловать решение. Будет ли это эффективно — вопрос к суду. Мы свои обязанности выполним в полном объеме», — цитирует Бушманова Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В результате драки возле гостиницы «Пекин» пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Также был причинен ущерб автомобилю потерпевшего.

Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела были оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву.