Океанограф поделился подробностями извлечения тела из самолета Салы

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Океанограф Дэвид Мирнс, обнаруживший самолет пропавшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, рассказал о проведении операции по извлечению тела из воздушного судна, передает «Советский спорт».

Руководитель операции объяснил, как проходят попытки достать труп.

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«Извлечь тело уже пытались на протяжении ночи, но с этим возникли проблемы. Это делается при помощи аппарата, который управляется на расстоянии. У него есть видеокамеры, микрофоны и роботизированные руки. Но здесь еще важно, где находится тело, — просто в салоне или пристегнуто к сиденью», — цитирует Мирнса Clarin.

Напомним, что аргентинец перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) из французского «Нанта» в зимнее трансферное окно. 21 января 2019 года легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находился игрок, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Ранее сообщалось, что собака Салы ждет хозяина домой.